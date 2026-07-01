В Новосибирске вырос спрос на долгосрочную аренду жилья

Особенно заметно увеличился интерес к трехкомнатным и многокомнатным квартирам Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в мае спрос на долгосрочную аренду жилья вырос на 5% по сравнению с апрелем. Такие данные Om1 Новосибирск сообщили аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

Наиболее заметно увеличился интерес к трехкомнатным квартирам — на 6%, а к жилью с четырьмя и более комнатами — сразу на 53%. При этом предложение на рынке за год выросло на 22%. Выбор студий и однокомнатных квартир увеличился на 23%, двух- и трехкомнатных — на 21%, многокомнатных — на 8%.

Средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в Новосибирске составила 20,6 тысячи рублей в месяц. Почти половина откликов в регионе — 46% — приходится на объявления от собственников.

Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев отметил, что в мае рынок аренды показал умеренный рост активности. По его словам, спрос увеличился на 2%. Это, в свою очередь, обеспечивает арендаторам широкий выбор вариантов и сдерживает рост арендных ставок.

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