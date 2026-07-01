В Новосибирске мэр и губернатор проверили ход ремонта спорткомплекса «Север»

Ремонт паркета – часть масштабного обновления. Фото: скриншот из видео канала в МАКС мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

Губернатор Новосибирской области и мэр региональной столицы проинспектировали ход капитального ремонта паркета в большом игровом зале спорткомплекса «Север». Об этом мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал в своем канале в МАКС.

Комплекс, построенный в начале 1980-х годов, остается важным центром спортивной жизни Заельцовского района. Обновление покрытия необходимо для проведения всероссийских и региональных соревнований, а также для соответствия регламентам чемпионатов России по баскетболу. Общая стоимость работ превышает 11 млн рублей.

Ремонт паркета – часть масштабного обновления: в прошлом году здесь установили светодиодное табло, видеоборты и судейское оборудование. Контракт выполняется по графику, завершить работы планируют до сентября.

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