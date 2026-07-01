В Новосибирской области полиция изъяла 158 кубометров лесопродукции в ходе рейда

Помимо лесопродукции было изъято девять бензопил. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

158 кубометров лесопродукции изъяли полицейские Новосибирской области во время оперативно-профилактического мероприятия «Лес». Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Новосибирской области.

Сотрудники УЭБиПК при содействии Госавтоинспекции провели 313 рейдов. Помимо лесопродукции было изъято девять бензопил. Три человека привлечены к административной ответственности за незаконную рубку леса.

Всего возбуждено десять уголовных дел: девять за незаконную рубку лесных насаждений, два из которых – по фактам рубки на сумму 2,39 млн и 21,65 млн рублей, одно – за хищение лесных насаждений.

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