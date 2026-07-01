В Новосибирской области за неделю клещи покусали более 700 человек

Число обращений оказалось на 68% ниже, чем за аналогичный период прошлого года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

За 27-ю неделю 2026 года в медицинские организации Новосибирской области после присасывания клещей обратились 715 человек. Это на 68% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди пострадавших — 116 детей до 18 лет. Всего с начала сезона в регионе зарегистрировано 13 806 обращений по поводу укусов клещей.

Наибольшее число пострадавших за прошедшую неделю зафиксировано в Мошковском районе — 33 человека, Искитимском — 11 и Тогучинском — 10.

Специалисты рекомендуют при посещении природы носить закрытую светлую одежду, регулярно осматривать себя и близких, а при обнаружении присосавшегося клеща как можно скорее обратиться в травмпункт. Если клеща удалили самостоятельно, его советуют сохранить и передать в лабораторию для исследования.

Эпидемиологическая ситуация и проведение профилактических мероприятий остаются на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX