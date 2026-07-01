В Новосибирской области проверили более тысячи детских лагерей

Роспотребнадзор не выявил нарушений по итогам лабораторных исследований Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области контролирует санитарно-эпидемиологическое состояние детских оздоровительных учреждений в период летней кампании. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Новосибирской области.

В регионе на постоянном контроле находится 1013 детских лагерей, из них 65 загородных и 948 с дневным пребыванием. Ведомство проводит плановые обследования и профилактические визиты.

На сегодняшний день проверено 701 учреждение дневного пребывания и 60 загородных лагерей. Все обследования сопровождались лабораторным контролем.

Отобрано более 1,7 тысячи проб воды, продуктов, готовых блюд и почвы. По результатам лабораторных исследований нарушений не выявлено. В отдельных случаях фиксировались единичные нарушения санитарных требований, которые устранялись в ходе проверок.

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