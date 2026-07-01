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НовостиОбщество1 июля 2026 10:29

В Новосибирской области проверили более тысячи детских лагерей

Роспотребнадзор не выявил нарушений по итогам лабораторных исследований
Екатерина ХАЛИМОВА
Роспотребнадзор не выявил нарушений по итогам лабораторных исследований

Роспотребнадзор не выявил нарушений по итогам лабораторных исследований

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области контролирует санитарно-эпидемиологическое состояние детских оздоровительных учреждений в период летней кампании. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Новосибирской области.

В регионе на постоянном контроле находится 1013 детских лагерей, из них 65 загородных и 948 с дневным пребыванием. Ведомство проводит плановые обследования и профилактические визиты.

На сегодняшний день проверено 701 учреждение дневного пребывания и 60 загородных лагерей. Все обследования сопровождались лабораторным контролем.

Отобрано более 1,7 тысячи проб воды, продуктов, готовых блюд и почвы. По результатам лабораторных исследований нарушений не выявлено. В отдельных случаях фиксировались единичные нарушения санитарных требований, которые устранялись в ходе проверок.

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