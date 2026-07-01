Новосибирцы взяли золото и бронзу по тайскому боксу на чемпионате в Малайзии

В соревнованиях участвовали 450 спортсменов из 114 стран. Фото: скриншот с видео Владимира Немова.

Спортсмены из Новосибирской области в составе сборной России завоевали золотую и бронзовую медали на Чемпионате и Первенстве мира по тайскому боксу (муай-тай) в Куала-Лумпуре. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства региона.

В соревнованиях участвовали 450 спортсменов из 114 стран. Новосибирец Марк Давыденко в весовой категории 48 кг провел четыре боя с представителями Тайваня, Малайзии, Филиппин и Казахстана и завоевал золото. Бронзовую медаль взял Овсеп Асланян в категории 54 кг. Российские спортсмены впервые за долгое время выступали с национальным флагом и гимном.

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