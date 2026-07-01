В Новосибирской области 26 июня 2026 года поженились сотни пар

ЗАГСы региона зафиксировали свадебный бум в «красивую» дату Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области 26 июня 2026 года в отделах ЗАГС прошел свадебный бум — сотни пар зарегистрировали брак в «красивую» дату 26.06.2026. Об этом сообщила пресс-служба Управления по делам ЗАГС Новосибирской области.

Отделы ЗАГС региона в этот день работали в усиленном режиме. Жители старались выбрать дату с повторяющимися цифрами, считая её символичной для создания семьи.

Как отмечается, наибольшее число регистраций прошло во Дворце бракосочетания Новосибирска — 92 пары. В районах региона также фиксировались массовые церемонии, от нескольких до десятков браков в каждом муниципалитете.

Молодожены признавались, что выбирали дату заранее, однако подчеркивали: главным остаются любовь и взаимное уважение, а не символика чисел.

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