Житель Новосибирской области угостил знакомого наркотиками и попал под суд

Мужчина безвозмездно передал товарищу оставшуюся часть вещества, которую в тот же день изъяли полицейские. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мошковском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого сразу по четырем статьям УК РФ: незаконное приобретение и хранение наркотиков, склонение к их потреблению и сбыт. Подробности дела сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В марта этого года в селе Новомошковское обвиняемый собрал дикорастущую коноплю и изготовил из нее наркотик. Через несколько дней, находясь в наркотическом опьянении, он предложил знакомому употребить наркотик, и тот согласился.

После совместного употребления мужчина безвозмездно передал товарищу оставшуюся часть вещества, которую в тот же день изъяли полицейские. Сибиряк полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Мошковский районный суд.

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