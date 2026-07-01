На территории завода «Искитимцемент» спасли молодую косулю

Она сидела на земле и не могла уйти. Фото: Минприроды Новосибирской области.

В Новосибирской области на территории АО «Искитимцемент» сотрудники охраны обнаружили молодую косулю. Животное сидело на земле и не могло уйти. Оно выглядело растерянным и нуждалось в помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Новосибирской области.

Инцидент произошел утром во время планового обхода в районе цеха «Автогараж». Охранники позвонили по номеру 112. На место прибыли охотоведы, которые осмотрели косулю и забрали ее для дальнейшей помощи и наблюдения.

Спасатели напоминают: если вы обнаружили дикое животное, которому нужна помощь, сразу звоните в службу 112.

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