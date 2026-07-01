Новую школу на 550 мест достроят в Кудряшовском к июлю 2027 года

В Новосибирском районе открыли детсад на 120 мест. Фото: правительство Новосибирской области.

В Новосибирском районе продолжается строительство социальных объектов. Губернатор Андрей Травников проинспектировал школу в Кудряшовском и новый детский сад в Марусино. Оба объекта строят после смены подрядчиков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Школа в дачном поселке Кудряшовский рассчитана на 550 мест. Срок завершения — 31 июля 2027 года.

Губернатор поручил уже сейчас заняться транспортной доступностью и благоустройством:

— Мои требования: когда строится новый социальный объект, должны быть решены вопросы с благоустройством, транспортной доступностью, общественным транспортом и комплектованием персонала, — сообщил губернатор Андрей Травников.

Детский сад «Капелька» в Марусино открыли еще в сентябре 2025 года. Он рассчитан на 120 мест.

Депутат Госдумы Олег Иванинский подчеркнул важность социальной инфраструктуры для привлечения семей в сельскую местность:

— Люди всегда приезжают туда, где есть социальная инфраструктура. Новые школы, реконструкция старых школ – это очень важно, потому что Новосибирский район прирастает населением. Люди едут сюда, потому что им хочется жить и на природе, и иметь все те объекты инфраструктуры, которые имеют жители Новосибирска. Сюда приезжают семьями, и мы говорим о детях, о семье как основе государства. По-другому мы демографические задачи не решим, — прокомментировал Олег Иванинский.

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