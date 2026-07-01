Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+25°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июля 2026 8:56

В Каргате начался капремонт взрослой поликлиники ЦРБ

Здание обновят по нацпроекту до декабря этого года
Екатерина ХАЛИМОВА
Здание обновят по нацпроекту до декабря этого года

Здание обновят по нацпроекту до декабря этого года

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Каргате начался комплексный капитальный ремонт здания взрослой поликлиники Каргатской ЦРБ. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Новосибирской области.

Как сообщили в региональном Минздраве, задача ремонта — обеспечить доступную медицинскую помощь в современных и комфортных условиях.

Сейчас на объекте завершен демонтаж, подрядчик приступил к обновлению полов. По словам главного врача Каргатской ЦРБ Натальи Губаревой, работы идут активно, задействовано достаточное количество специалистов.

В здании заменят инженерные коммуникации, включая электропроводку, системы отопления и водоснабжения, а также дверные блоки. Обновят потолки, стены и полы. Завершить ремонт планируется в декабре этого года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX