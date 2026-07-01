В Каргате начался капремонт взрослой поликлиники ЦРБ

Здание обновят по нацпроекту до декабря этого года Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Каргате начался комплексный капитальный ремонт здания взрослой поликлиники Каргатской ЦРБ. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Новосибирской области.

Как сообщили в региональном Минздраве, задача ремонта — обеспечить доступную медицинскую помощь в современных и комфортных условиях.

Сейчас на объекте завершен демонтаж, подрядчик приступил к обновлению полов. По словам главного врача Каргатской ЦРБ Натальи Губаревой, работы идут активно, задействовано достаточное количество специалистов.

В здании заменят инженерные коммуникации, включая электропроводку, системы отопления и водоснабжения, а также дверные блоки. Обновят потолки, стены и полы. Завершить ремонт планируется в декабре этого года.

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