Двое новосибирцев выпили водку в магазине и поставили бутылку на полку

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

30 июня в 9.58 в алкомаркете на улице Шевченко была нажата кнопка тревожной сигнализации. Двое мужчин взяли с прилавка бутылку водки, открыли ее и выпили. Пустую тару они поставили обратно и ушли из магазина. Проведенную ими операцию заметил бдительный сотрудник службы безопасности, просматривавший записи камер видеонаблюдения. Он и вызвал на место происшествия группу быстрого реагирования ГВАРДИИ. Бойцы ГБР-74, выяснив, как выглядят нарушители, отправились на поиски. Захмелевшие от выпитого водочные аферисты особо скрываться и не пытались - спокойно отдыхали на скамейке в соседнем дворе. «Гвардейцы» задержали их. Когда мужчины были опознаны работниками магазина как воры, им было предложено либо рассчитаться за спиртное, либо проехать для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. Нарушители предпочли возместить причиненный магазину ущерб, после чего были отпущены.

Похожая ситуация произошла на днях и в Ленинском районе Новосибирска. Женщина, пришедшая в 11.59 в супермаркет на площади К. Маркса, также была опознана сотрудником службы безопасности как нарушительница, выпившая накануне вечером в магазине шкалик водки. Вызванные бойцы ГБР-73 задержали воровку. Ей было предъявлено видеодоказательство совершенного преступления. Как и в предыдущем случае, задержанная женщина предпочла деньгам свободу. Она была отпущена «гвардейцами» после того, как рассчиталась за выпитое спиртное.

Всего за минувшие сутки сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было пресечено еще 11 попыток хищения чужого имущества другими способами.