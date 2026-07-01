Новосибирская прокуратура направила в суд дело о мошенничестве в автостраховании

Организованная группа инсценировала 98 ДТП в регионе по европротоколу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в суд направлено уголовное дело в отношении 10 участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве в сфере автострахования. Сумма ущерба страховым компаниям превысила 25 млн рублей, сообщили в прокуратуре области.

По версии следствия, в период с 2021 по 2025 год фигуранты инсценировали 98 дорожно-транспортных происшествий на территории Новосибирска и области. Аварии оформлялись по европротоколу без вызова сотрудников ГИБДД, после чего документы передавались в страховые компании для получения выплат.

В Новосибирске в суд направлено уголовное дело по факту мошенничества в сфере автострахования

Отмечается, что участники группы заранее распределяли роли, использовали автомобили среднего ценового сегмента и проводили постановочные ДТП вблизи мест проживания. В результате каждой схемы сообщники получали от 100 до 400 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Калининский районный суд Новосибирска. По данным следствия, меры пресечения избраны всем обвиняемым.

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