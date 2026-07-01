Новосибирский космонавт Анна Кикина готовится к полету на «Союзе МС-29»

На Байконуре началась предстартовая подготовка экипажа МКС-75, в составе которого работает космонавт из Новосибирска Анна Кикина. Основной и дублирующий экипажи провели первую тренировку в транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-29». Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
Во время так называемой «примерки» космонавты и астронавты ознакомились с размещением грузов, оборудованием и органами управления корабля. Часть операций они отработали в скафандрах, включая проверку герметичности и работу с системами управления.
Особое внимание уделялось удобству размещения в ложементах и взаимодействию с пультами управления, так как корабль в период подготовки становится для экипажа временным «домом».
В состав основного экипажа входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. В ближайшие дни запланированы дальнейшие этапы подготовки и церемониальные мероприятия на космодроме.
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