В Сузунском районе водитель получил условный срок за ДТП в состоянии опьянения

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Сузунский районный суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Максима Травкина, признанного виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения без права управления транспортом. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Судом установлено, что 1 января 2026 года мужчина, не имея водительского удостоверения и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Nissan Sunny. В салоне находился пассажир, не пристегнутый ремнем безопасности.
Во время движения водитель не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Пассажир получил телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.
В суде подсудимый полностью признал вину. Ему назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также ему запрещено управлять транспортными средствами в течение двух лет.
Приговор не вступил в законную силу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru