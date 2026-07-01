В Сузунском районе водитель получил условный срок за ДТП в состоянии опьянения

В аварии пассажир автомобиля получил тяжкий вред здоровью Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сузунский районный суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Максима Травкина, признанного виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения без права управления транспортом. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено, что 1 января 2026 года мужчина, не имея водительского удостоверения и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Nissan Sunny. В салоне находился пассажир, не пристегнутый ремнем безопасности.

Во время движения водитель не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Пассажир получил телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

В суде подсудимый полностью признал вину. Ему назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также ему запрещено управлять транспортными средствами в течение двух лет.

Приговор не вступил в законную силу.

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