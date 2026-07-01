Онколог Фатьянова: «Вздутие живота может быть признаком онкологии у женщин»

Онкологию яичников называют «тихим убийцей». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врач-онколог Анастасия Фатьянова перечислила симптомы рака, которые женщины после 50 лет часто пропускают. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

По словам специалиста, вздутие живота может быть одним из первых признаков рака яичников. Женщины нередко связывают это чувство с проблемами желудка или возрастными изменениями, особенно в период менопаузы.

Онкологию яичников называют «тихим убийцей» из-за неявных симптомов: вместо болей появляются дискомфорт, распирание или быстрое насыщение во время еды. Эти признаки могут беспокоить до года, прежде чем будет поставлен верный диагноз.

Также Фатьянова предупредила о раке эндометрия, который чаще выявляют у женщин старше 50 лет. Его первый симптом — кровянистые выделения в постменопаузе, которые нельзя считать нормой.

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