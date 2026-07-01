Барнаулец похитил золотую цепочку у племянника и сдал ее в ломбард

Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле мужчина сорвал золотую цепочку с восьмилетнего племянника, чтобы купить алкоголь. Инцидент произошел 20 июня. Об этом сообщает издание amic.ru.

Женщина оставила сына дома и попросила никому не открывать дверь. Вернувшись, она застала ребенка в слезах — он рассказал, что пришел дядя и сорвал у него с шеи золотую цепочку. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

В полиции уточнили, что 30-летний мужчина приехал к сестре в гости в начале июня. Сначала он вел себя нормально, но потом начал злоупотреблять алкоголем и воровать вещи, чтобы сдавать их в ломбард. Похищенную цепочку он также сдал. Правоохранители задержали его, суд отправил под стражу. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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