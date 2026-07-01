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НовостиПроисшествия1 июля 2026 7:52

Жительницу Чановского района будут судить за передачу данных банковской карты

На счет поступали деньги, которые похитили мошенники
Екатерина ХАЛИМОВА
На счет поступали деньги, которые похитили мошенники

На счет поступали деньги, которые похитили мошенники

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Исполняющий обязанности прокурора Чановского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 6 ст. 187 УК РФ — неправомерные операции с использованием электронного средства платежа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По версии следствия, женщина через мессенджер договорилась с неизвестным лицом о передаче данных банковской карты своего сожителя. На счет, привязанный к карте, поступали деньги, похищенные в результате мошеннических действий. Эти средства она переводила по указанным ей реквизитам третьим лицам.

Уголовное дело направлено в Чановский районный суд для рассмотрения по существу.

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