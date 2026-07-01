Жительницу Чановского района будут судить за передачу данных банковской карты

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Исполняющий обязанности прокурора Чановского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 6 ст. 187 УК РФ — неправомерные операции с использованием электронного средства платежа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
По версии следствия, женщина через мессенджер договорилась с неизвестным лицом о передаче данных банковской карты своего сожителя. На счет, привязанный к карте, поступали деньги, похищенные в результате мошеннических действий. Эти средства она переводила по указанным ей реквизитам третьим лицам.
Уголовное дело направлено в Чановский районный суд для рассмотрения по существу.
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