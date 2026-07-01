В Артемовском перекрыт мост через реку Бобровка в селе Покровское. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области из-за паводка перекрыли семь участков дорог. Ограничения действуют в Артемовском, Березовском, Кушве, Нижних Сергах и Первоуральске. Об этом сообщает издание «Уральский меридиан».

В Артемовском перекрыт мост через реку Бобровка в селе Покровское. В Березовском подтопило подъездную дорогу к поселку Ключевск. В Кушве закрыт участок на третьем километре трассы «Верхняя Тура — Красноуральск», объезд организован через Валериановск.

В Нижних Сергах ограничено движение на 19-м километре дороги «Нижние Серги — Михайловск — Арти». В Первоуральске перекрыты два участка: из-за разрушения моста через реку Утка в поселке Перескачка, а также на трассе «Первоуральск — Ревда» в селе Битимка. На всех перекрытых участках выставлены знаки и предупреждающие щиты, дежурят экипажи ДПС.

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