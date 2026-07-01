В Советском районе Новосибирска ограничат движение через ж/д переезд на Быстрой

Проезд по переезду будет осуществляться по одной полосе в ночь на 6 июля Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

В Советском районе Новосибирска в выходные ограничат движение транспорта через железнодорожный переезд на улице Быстрой. Это связано с проведением работ по асфальтированию дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Советского района Новосибирска.

Работы планируется выполнить с 20:00 5 июля до 07:00 6 июля. На время ремонта движение автомобилей организуют по одной полосе с установкой временных дорожных знаков.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута и соблюдать требования временной схемы организации дорожного движения.

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