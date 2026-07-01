Андрей Травников возглавил список кандидатов «Единой России» в депутаты Госдумы от Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Фото: Мария БОЙКО

Также в списке первый зампред Госдумы Александр Жуков, Герой России Владимир Сайбель, замруководителя федерального казначейства Александр Михайлик, главврач Новосибирской облбольницы Анатолий Юданов, гендиректор центра «Вектор» Александр Агафонов.

Список кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам представил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. От Новосибирской области в него вошли действующие депутаты Госдумы Олег Иванинский (округ 137), Дмитрий Савельев (округ 138), Виктор Игнатов (округ 140) и секретарь местного отделения партии Советского района Новосибирска Дмитрий Селезнёв (округ 139).

Виктор Игнатов отметил, что предстоящие выборы в Государственную Думу пройдут в непростое время.

- Главное - выполнение социальных обязательств перед людьми. В первую очередь речь идет об адресной помощи ветеранам СВО и их семьям, поддержке семей с детьми, развитии льготных ипотечных программ. Второй важный блок - экономика: мы не просто реагируем на вызовы, а выстраиваем долгосрочную стратегию развития, - сказал депутат.

Депутаты Госдумы Виктор Игнатов. Фото: Мария БОЙКО

Олег Иванинский в свою очередь выделил вопрос демографии и сбережения народа.

- Необходимо строить новые поликлиники, амбулатории, модернизировать первичное звено - это то, что дает уверенность в завтрашнем дне. Семьи должны быть уверены, что смогут родить здоровых детей, и что их дети всегда и вовремя получат качественную медицинскую помощь. Люди любого возраста должны иметь гарантированную охрану своего здоровья. Здравоохранение - не просто элемент соцподдержки, а важнейшая составляющая безопасности страны, - подчеркнул парламентарий.

Депутаты Госдумы Олег Иванинский. Фото: Мария БОЙКО

Напомним, 16 июня президент Владимир Путин подписал Указ «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва». Настоящим Указом выборы депутатов Государственной Думы нового созыва назначены на 20 сентября 2026 года.

Также по действующему избирательному законодательству РФ, в выборах могут участвовать политические партии, имеющие своих представителей в Государственной Думе, - КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые Люди».