В Новосибирской области открыли более 6 тысяч вакансий с зарплатой от 200 тысяч

Большинство высокооплачиваемых предложений требуют опыта работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за май и июнь работодатели разместили и обновили более 6,2 тысячи вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей. При этом для большинства таких предложений обязательным условием остается наличие профессионального опыта, сообщили аналитики hh.ru.

Более половины высокооплачиваемых вакансий — 63% — предусматривают работу вахтовым методом. Остальные предложения рассчитаны на соискателей, готовых работать в пределах региона. Чаще всего такие вакансии размещают компании из сфер строительства и недвижимости, розничной торговли, логистики и бизнеса.

Наиболее востребованы среди высокооплачиваемых вакансий менеджеры по продажам, сварщики, водители, экспедиторы и машинисты. При этом наличие диплома работодатели требуют не всегда: в 80% случаев образование не является обязательным условием. Высшее образование необходимо лишь для 18% вакансий, среднее профессиональное — для 5%.

Среди самых высокооплачиваемых вакансий региона сейчас — врач стоматолог-хирург-имплантолог с зарплатой от 890 тысяч рублей в месяц, водитель-дальнобойщик со своим автомобилем с доходом до 800 тысяч рублей, главный маркшейдер с зарплатой от 700 тысяч рублей, а также пластический хирург с доходом от 500 тысяч рублей.

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