Новосибирец потратил почти 3 тысячи рублей с чужой банковской карты

Суд признал мужчину виновным по статье о краже. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Болотном суд вынес приговор местному жителю, который нашел чужую банковскую карту и потратил с нее деньги. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Инцидент произошел 27 марта 2026 года. Мужчина шел мимо магазина в городе Болотное и заметил на тротуаре банковскую карту. Она была оснащена функцией бесконтактной оплаты, которая позволяла расплачиваться без ввода пин-кода. Он забрал карту себе и в течение двух дней расплачивался ею в разных торговых точках, совершив 14 покупок. Общая сумма ущерба составила 2912 рублей 81 копейку.

Суд признал мужчину виновным по статье о краже с банковского счета и назначил ему два года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

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