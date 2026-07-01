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НовостиОбщество1 июля 2026 6:38

Новосибирское УФАС России усилило контроль за ценами на топливо

Антимонопольная служба ежедневно отслеживает ситуацию на рынке нефтепродуктов
Екатерина ХАЛИМОВА
Антимонопольная служба ежедневно отслеживает ситуацию на рынке нефтепродуктов

Антимонопольная служба ежедневно отслеживает ситуацию на рынке нефтепродуктов

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области региональное управление Федеральной антимонопольной службы продолжает ежедневный мониторинг цен на топливо. Ведомство проверяет экономическую обоснованность стоимости нефтепродуктов и следит за соблюдением антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского УФАС России.

Как сообщили в Новосибирском УФАС, специалисты анализируют ситуацию на рынке нефтепродуктов, чтобы выявить возможные нарушения при формировании цен. В случае обнаружения признаков несоблюдения антимонопольного законодательства будут приняты меры реагирования.

Параллельно Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за топливным рынком по всей стране. В частности, маркетплейсы не допускают продажу автомобильного топлива, а площадка с объявлениями временно скрыла подобные предложения.

Кроме того, ФАС возбудила дело в отношении трех трейдеров, заподозрив их в антиконкурентном соглашении при биржевой торговле бензином и дизельным топливом. Также ведомство поручило территориальным управлениям усилить контроль за продажей топлива аграриям.

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