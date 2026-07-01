Новосибирское УФАС России усилило контроль за ценами на топливо

Антимонопольная служба ежедневно отслеживает ситуацию на рынке нефтепродуктов Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области региональное управление Федеральной антимонопольной службы продолжает ежедневный мониторинг цен на топливо. Ведомство проверяет экономическую обоснованность стоимости нефтепродуктов и следит за соблюдением антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского УФАС России.

Как сообщили в Новосибирском УФАС, специалисты анализируют ситуацию на рынке нефтепродуктов, чтобы выявить возможные нарушения при формировании цен. В случае обнаружения признаков несоблюдения антимонопольного законодательства будут приняты меры реагирования.

Параллельно Федеральная антимонопольная служба усилила контроль за топливным рынком по всей стране. В частности, маркетплейсы не допускают продажу автомобильного топлива, а площадка с объявлениями временно скрыла подобные предложения.

Кроме того, ФАС возбудила дело в отношении трех трейдеров, заподозрив их в антиконкурентном соглашении при биржевой торговле бензином и дизельным топливом. Также ведомство поручило территориальным управлениям усилить контроль за продажей топлива аграриям.

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