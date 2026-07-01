В Каргате под Новосибирском ремонтируют поликлинику за 276 млн рублей

Ремонт планируют завершить в декабре. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Каргате начался капитальный ремонт взрослого поликлинического отделения центральной районной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Подрядчик уже закончил демонтаж и приступил к отделке полов. Ремонт планируют завершить в декабре. Мощность поликлиники — 250 посещений в смену, в районе живет более 14 тысяч человек. Внутри заменят электропроводку, системы отопления и водоснабжения, дверные блоки, обновят стены, потолки и полы.

На время ремонта поликлиника переехала на другие площади, прием пациентов продолжается. Сейчас также строят новый хирургический корпус площадью более 7 тысяч квадратных метров, его откроют в 2027 году. Готовность объекта превышает 80%.

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