В Искитиме спасатели подняли из погреба упавшую пожилую женщину

Пострадавшую госпитализировали после ночного происшествия. Фото: пресс-служба Центра ГО, ЧС И ПБ по Новосибирской области.

В Искитиме Новосибирской области спасатели помогли пожилой женщине, которая ночью упала в погреб заброшенного сарая. Самостоятельно выбраться она не смогла. Об этом сообщает пресс-служба Центра ГО, ЧС И ПБ по Новосибирской области.

Сообщение о происшествии поступило спасателям около 00:15. На место выехала дежурная смена Искитимского поисково-спасательного отряда.

Женщина находилась в глубоком погребе. Спасатели спустились к пострадавшей, уложили ее на спинальный щит и подняли на поверхность. После этого женщину передали бригаде скорой медицинской помощи для осмотра.

Пострадавшую госпитализировали.

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