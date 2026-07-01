В Первомайском парке Новосибирска обновили аттракцион «Пиратский корабль»

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Первомайском парке Новосибирска завершили обновление аттракциона «Пиратский корабль». Конструкцию покрасили, после чего она вновь открылась для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции городских парков Новосибирска.
Как сообщили в администрации парка, во время работ аттракцион полностью обновили внешне. Его покрасили, чтобы вернуть конструкции аккуратный и привлекательный вид.
После завершения работ «Пиратский корабль» снова работает в обычном режиме. Посетители могут прокатиться на одном из самых популярных аттракционов парка.
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