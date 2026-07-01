В Первомайском парке Новосибирска обновили аттракцион «Пиратский корабль»

После покраски аттракцион вновь принимает посетителей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Первомайском парке Новосибирска завершили обновление аттракциона «Пиратский корабль». Конструкцию покрасили, после чего она вновь открылась для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции городских парков Новосибирска.

Как сообщили в администрации парка, во время работ аттракцион полностью обновили внешне. Его покрасили, чтобы вернуть конструкции аккуратный и привлекательный вид.

После завершения работ «Пиратский корабль» снова работает в обычном режиме. Посетители могут прокатиться на одном из самых популярных аттракционов парка.

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