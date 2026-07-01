Стройку теплотрассы в Новосибирске остановили из-за нарушений

Подрядчик действовал без согласования. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске остановили прокладку теплотрассы у жилого дома на улице Королева, на которую пожаловались местные жители. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Жильцы дома № 14/2 обратились к омбудсмену с жалобой на застройщика нового жилого комплекса. Компания начала прокладывать теплотрассу прямо рядом с их домом, хотя необходимых разрешений у нее не было, а собрание собственников отказало в проведении работ. Люди опасались, что стройка может повредить их дому и создать угрозу безопасности.

Лантратова подключила к ситуации регионального омбудсмена по Новосибирской области и направила запросы в мэрию. Выяснилось, что подрядчик действительно действовал без согласования, на него составили административный протокол. После совещания в мэрии застройщику рекомендовали найти другой маршрут для теплотрассы. Альтернативное решение нашли, и строительство у дома прекратили.

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