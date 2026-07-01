В центре Новосибирска открылась уличная фотовыставка «Надежные люди» о работе энергетиков

Фото: Пресс-служба «Россети Новосибирск»

Главная цель этого творческого проекта – познакомить новосибирцев и гостей города с преданными своему делу профессионалами, чей ежедневный, зачастую незаметный, и мужественный труд обеспечивает комфорт миллионов жителей региона и целой страны.

В состав экспозиции вошло несколько десятков крупных, выразительных кадров, на которых запечатлены реальные будни сотрудников Группы «Россети». Среди героев выставки – электромонтеры, диспетчеры, водители, инженеры и представители многих других профессий, от которых зависит электроснабжение миллионов потребителей. Каждая фотография сопровождается емкой текстовой историей, погружающей зрителя в контекст сложнейших производственных задач.

Посетители выставки смогут увидеть уникальные сюжеты из разных уголков страны, большая часть фоторабот посвящена труду новосибирских энергетиков. Здесь представлены кадры преодоления болот и бездорожья на вездеходе, осмотра электросетей на снегоходах по снежной целине и проведения диагностики на высоковольтных линиях электропередачи (ЛЭП) под напряжением и самоотверженной работы по замене изоляторов на высоте десятиэтажного дома.

Также экспозиция отражает настоящее мужество энергетиков при устранении обрывов проводов после атак беспилотников в приграничных районах, обследовании ЛЭП в 50-градусные морозы и выполнении ремонта там, где сугробы в человеческий рост.

Уличная фотовыставка о буднях сотрудников «Россети Новосибирск» и сетевых организаций других регионов стала важной частью серии корпоративных мероприятий, призванных повысить престиж профессии энергетика и рассказать о тех, кто круглосуточно и без выходных держит руку на пульсе энергосистемы всей страны.