Новосибирца отправили в колонию за призывы против безопасности Росссии

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В Новосибирске суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в публичных призывах к деятельности против безопасности России и экстремистской деятельности. Ему назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Как сообщили в Ленинском районном суде, с апреля по октябрь 2025 года мужчина размещал в интернете материалы с призывами оказывать финансовую помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
Кроме того, с февраля 2022 года по ноябрь 2025 года он публиковал тексты с призывами к насильственным действиям в отношении участников специальной военной операции. Незаконную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Новосибирской области.
В суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. По совокупности преступлений ему назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также на два года ему запретили администрировать сайты и каналы в интернете.
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