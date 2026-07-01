Новосибирца отправили в колонию за призывы против безопасности Росссии

Мужчина публиковал материалы в интернете, его деятельность пресекли сотрудники ФСБ Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в публичных призывах к деятельности против безопасности России и экстремистской деятельности. Ему назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как сообщили в Ленинском районном суде, с апреля по октябрь 2025 года мужчина размещал в интернете материалы с призывами оказывать финансовую помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Кроме того, с февраля 2022 года по ноябрь 2025 года он публиковал тексты с призывами к насильственным действиям в отношении участников специальной военной операции. Незаконную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Новосибирской области.

В суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. По совокупности преступлений ему назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также на два года ему запретили администрировать сайты и каналы в интернете.

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