Спасатели выехали на вызов к мужчине с признаками наркоопьянения в Новосибирске

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП
Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы выезжали на улицу Кошурникова в Новосибирске после сообщения о ребенке, который якобы забрался высоко на дерево. Однако информация не подтвердилась. Об этом сообщает МАСС.
По данным МАСС, прибывшие на место спасатели обнаружили мужчину с признаками наркотического опьянения. По предварительной информации, у него были галлюцинации — ребенка на дереве не оказалось.
В службе отметили, что вокруг мужчины находились дети. В связи с этим спасатели призвали родителей объяснить ребенку, что к людям с неадекватным поведением нельзя приближаться, поскольку их действия могут быть опасны для окружающих.
Также в МАСС напомнили, что употребление наркотиков может привести к тяжелым последствиям для здоровья и психики. Под воздействием запрещенных веществ человек может потерять контроль над своими действиями, столкнуться с галлюцинациями и другими психическими расстройствами.
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