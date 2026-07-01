За сутки в Новосибирской области потушили 16 пожаров

Столбики термометров могут подниматься до 30 градусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за прошедшие сутки спасатели работали на 16 пожарах и 10 ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Сотрудники ведомства также контролируют обстановку с техногенными пожарами, авариями на дорогах и безопасность людей на воде.

С 1 по 5 июля в отдельных районах области сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность – четвертого и пятого классов. Кроме того, в эти же дни местами ожидается аномальная жара, столбики термометров могут подниматься до 30 градусов и выше.

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