За сутки в Новосибирской области потушили 16 пожаров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области за прошедшие сутки спасатели работали на 16 пожарах и 10 ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.
Сотрудники ведомства также контролируют обстановку с техногенными пожарами, авариями на дорогах и безопасность людей на воде.
С 1 по 5 июля в отдельных районах области сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность – четвертого и пятого классов. Кроме того, в эти же дни местами ожидается аномальная жара, столбики термометров могут подниматься до 30 градусов и выше.
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