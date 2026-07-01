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НовостиЭкономика1 июля 2026 5:28

Андрей Костин представил элементы новой стратегии ВТБ на ближайшие годы

На годовом общем собрании акционеров ВТБ, которое прошло 30 июня, президент - председатель правления банка Андрей Костин рассказал об основных направлениях новой стратегии развития на следующую трехлетку
Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин. Фото: Kremlin.ru

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин. Фото: Kremlin.ru

Полностью документ банк планирует представить в начале 2027 года, сообщил топ-менеджер.

По словам Костина, стратегия будет строиться на четырех ключевых направлениях. Первое - развитие розничного бизнеса в партнерстве с маркетплейсами, прежде всего с Wildberries. Глава ВТБ отметил, что розничная торговля остается одним из крупнейших сегментов российской экономики, а сегмент онлайн-площадок показывает опережающие темпы роста на протяжении последних нескольких лет. По его оценке, в 2027 году существенная доля всех потребительских покупок в стране будет совершаться через интернет. Костин подчеркнул, что сотрудничество с Wildberries способно дать заметный импульс развитию розничного направления банка, а также укрепить его позиции в работе с малым и средним бизнесом и в корпоративно-инвестиционном сегменте.

Второе направление стратегии - развитие международных расчетов. Глава ВТБ напомнил, что банк традиционно занимает лидирующие позиции на этом рынке, и заявил, что в перспективе банк намерен обеспечивать значимую долю внешнеторговых расчетов страны.

Третье направление связано с участием банка в государственных задачах по развитию экономики - сопровождением структурных изменений и нового инвестиционного цикла. Костин отметил, что ВТБ продолжит играть активную роль в поддержке стратегических отраслей и крупных инфраструктурных проектов.

Четвертое направление новой стратегии - развитие технологий, в первую очередь решений на основе искусственного интеллекта. По словам главы банка, их внедрение должно повысить производительность и существенно улучшить качество работы с клиентами.

Отдельно Костин затронул дивидендную политику банка. Он сообщил, что в течение 2027–2029 годов ВТБ рассчитывает выйти на уровень дивидендных выплат в половину чистой прибыли, что, по его словам, должно способствовать росту привлекательности акций банка для инвесторов.