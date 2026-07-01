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НовостиПроисшествия1 июля 2026 5:15

Новосибирец получил срок за кражу 132 тюльпанов перед 8 Марта

Похищенные цветы мужчина раздал девушкам на улице
Екатерина ХАЛИМОВА
Похищенные цветы мужчина раздал прохожим девушкам

Похищенные цветы мужчина раздал прохожим девушкам

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю, который накануне 8 Марта открыто похитил 132 тюльпана. Мужчину признали виновным в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Как установил суд, новосибирец украл 132 тюльпана общей стоимостью около 12 тысяч рублей. После этого он раздал похищенные цветы девушкам на улице.

За совершенное преступление мужчину осудили по статье о грабеже. При назначении наказания суд учел, что у него уже были непогашенные судимости.

В итоге новосибирцу назначили один год и шесть месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

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