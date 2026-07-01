Ученые НГУ связали спад населения в Сибири 700 лет назад с эпидемией чумы

Возраст образцов определяли в трех лабораториях. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Ученые Новосибирского государственного университета выяснили, что 700-800 лет назад в Западной Сибири произошло резкое сокращение населения. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.

Исследователи изучили остатки углей в почвах болот Ханты-Мансийского автономного округа. Оказалось, что после XII века их количество внезапно упало до минимума и долго не восстанавливалось. Доцент НГУ Петр Меньшанов предположил, что это связано не с климатом, а с эпидемией чумы, которая распространилась по Евразии в середине XIV века через Монгольскую империю.

Возраст образцов определяли в трех лабораториях, в том числе в Центре коллективного пользования НГУ.

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