Приставы разыскивают новосибирца, задолжавшего 300 тысяч по алиментам

Против него завели уголовное дело по статье 312 УК РФ. Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

В Новосибирске судебные приставы не могут найти мужчину, который задолжал своим детям больше 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Речь идет о 50-летнем Сергее Малиновском. Весной прошлого года у него арестовали автомобиль Honda Stepwgn, но при проверке выяснилось, что машина исчезла, а сам мужчина перестал выходить на связь. Тогда его и имущество объявили в розыск. За то, что он скрыл арестованную машину, против него завели уголовное дело по статье 312 УК РФ.

Приставы получили информацию, что должник может находиться по месту регистрации, и выехали туда рано утром, в шесть часов. Им никто не открывал полчаса, во дворе лаяла собака. Только после предупреждения о принудительном вскрытии дверей их впустили. В доме оказались мать Малиновского и женщина, которая, предположительно, живет с ним. Они не смогли сказать, где он. Осмотрев дом и двор, приставы убедились, что разыскиваемого и его машины там нет.

Тем не менее они арестовали бытовую технику и электронику, которая была в доме. Если долг не погасят, это имущество оценят и продадут, а деньги перечислят детям. Сейчас в розыске остаются сам Малиновский и его серая Honda Stepwgn 2012 года с номером К084АС 154. Предположительно, автомобиль может находиться в Новосибирске или в Барнауле.

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