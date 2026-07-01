Новосибирцы пожаловались на сбои в работе сайтов и приложений

Количество жалоб с каждым часом растет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске утром 1 июля жители столкнулись с проблемами при заходе на многие сайты. Об этом сообщили читатели КП-Новосибирск.

Сбои начались около 8:00 часов. По данным сервиса Downdetector, количество жалоб с каждым часом растет. Люди жалуются, что не могут открыть сайты, а также не работают некоторые программы и приложения на компьютерах и телефонах.

Предположительно, неполадки связаны с работой интернет-провайдеров. Пользователям рекомендуют перезагрузить роутер, проверить подключение кабеля и следить за информацией на сайтах операторов связи, где могут сообщать об аварийных ситуациях в сети.

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