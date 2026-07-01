В Новосибирске могут ввести режим повышенной готовности из-за подтоплений

Власти хотят предотвратить чрезвычайную ситуацию. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Первомайском районе Новосибирска могут ввести режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления частных домов. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте мэрии.

Документ предполагает введение режима на улицах Радиостанция № 2, Узорной, в коттеджном поселке «Витязь Град» на улице Александра Еремина. Причиной называется вода, поступающая со стороны садовых и некоммерческих товариществ «Строитель», «Радист», «Поляна», «Конструктор», «Метростроитель» и «Рябинка».

Власти хотят предотвратить чрезвычайную ситуацию и защитить жизнь, здоровье и имущество людей. В случае принятия документа органы управления городским звеном системы предупреждения и ликвидации ЧС переведут в режим повышенной готовности. Администрации Первомайского района поручат предупредить жителей подтопляемых территорий и сообщить горожанам об аварийно-опасном состоянии участков дорог и домовладений.

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