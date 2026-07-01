Прокуратура помогла участнику СВО из Новосибирска открыть бизнес

Оборудование нужно для ведения хозяйственной деятельности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области участник специальной военной операции обратился за помощью в трудоустройстве. Мужчина пришел на личный прием к начальнику управления по надзору за исполнением федерального законодательства и рассказал о сложностях с поиском работы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Вместо трудоустройства ему предложили открыть собственное дело. При содействии прокуратуры заявителя зарегистрировали как индивидуального предпринимателя.

В рамках социального контракта по направлению «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» ему выделили деньги на покупку расточно-наплавочного комплекса. Оборудование нужно для ведения хозяйственной деятельности.

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