В Новосибирске скончался мировой судья в отставке Юрий Булгаков

В 2000 году его назначили мировым судьей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске скончался мировой судья 5-го судебного участка Ленинского судебного района в отставке Юрий Булгаков. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он проработал в системе правосудия 20 лет. В 2000 году его назначили мировым судьей, и вся его карьера была связана с Ленинским районом Новосибирска.

Коллеги запомнили его как честного, справедливого и порядочного человека. Судейское сообщество региона, руководство и коллектив Управления Судебного департамента выразили соболезнования родным и близким Юрия Алексеевича.

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