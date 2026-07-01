В Новосибирске скончался мировой судья в отставке Юрий Булгаков

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске скончался мировой судья 5-го судебного участка Ленинского судебного района в отставке Юрий Булгаков. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Он проработал в системе правосудия 20 лет. В 2000 году его назначили мировым судьей, и вся его карьера была связана с Ленинским районом Новосибирска.
Коллеги запомнили его как честного, справедливого и порядочного человека. Судейское сообщество региона, руководство и коллектив Управления Судебного департамента выразили соболезнования родным и близким Юрия Алексеевича.
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