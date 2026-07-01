Станцию водоочистки запустили при Чулымской ЦРБ в Новосибирской области

Новый объект обеспечивает чистой водой весь больничный комплекс. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Чулыме на территории центральной районной больницы заработала станция водоочистки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Новый объект обеспечивает чистой водой весь больничный комплекс. Мощность станции — 12 кубометров в час, этого достаточно, чтобы полностью закрыть потребности учреждения. Строительство велось в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Новосибирской области».

Министр строительства региона Дмитрий Богомолов отметил, что станция представляет собой полноценный водоочистительный комплекс в одноэтажном модульном здании. По его словам, это вспомогательный, но крайне важный объект, от работы которого зависит качество услуг для пациентов и персонала. Сначала на территории больницы пробурили водозаборную скважину, а в конце июня 2026 года завершили строительство самой станции и ввели ее в эксплуатацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX