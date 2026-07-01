Воинский участок появится на Гусинобродском кладбище в Новосибирске

Воинский участок создадут в границах квартала 9В. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на Гусинобродском кладбище появится специальный участок для захоронений военнослужащих. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Воинский участок создадут в границах квартала 9В, его площадь составит 5,2 тысячи квадратных метров. Там будут хоронить умерших и погибших военных и граждан приравненных к ним категорий с соблюдением воинских похоронных традиций.

Решение приняли на основании заявления военкомата Октябрьского района и Центрального административного округа. Контроль за исполнением постановления поручили начальнику департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии. Документ также предписывает департаменту организационно-контрольной работы обеспечить его официальную публикацию.

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