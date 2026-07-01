Под Новосибирском отремонтировали дорогу у села Малая Томка

Работы прошли на отрезке с 18-го по 21-й километр. Фото: ТУАД Новосибирской области

В Маслянинском районе Новосибирской области завершили ремонт участка трассы, ведущей к Елбани. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.

Работы прошли на отрезке с 18-го по 21-й километр, неподалеку от села Малая Томка. Общая протяженность обновленного участка составила ровно 3 километра. Ремонт разбили на два этапа: первый дорожники сделали еще в 2025 году, а второй закончили уже в этом сезоне.

Специалисты заменили и укрепили водопропускные трубы под дорогой, убрали пучинистые места, сняли старое покрытие и уложили выравнивающий и финишный слои асфальтобетона. Также они укрепили обочины, нанесли разметку и установили новые знаки, чтобы повысить безопасность. Сейчас объект полностью готов.

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