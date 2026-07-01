Под Новосибирском продолжаются поиски пропавшего 63-летнего мужчины

Речь идет о Михаиле Петрове. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Тогучинском районе Новосибирской области с 29 июня не могут найти 63-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Речь идет о Михаиле Петрове. Он пропал на железнодорожной станции Салаир в Буготакском сельсовете. Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы. Во что он был одет в день исчезновения, неизвестно.

Волонтеры просят всех, кто видел этого человека или знает, где он может находиться, позвонить на горячую линию 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112. Отряд также ищет добровольцев, которые готовы помочь в поисках.

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