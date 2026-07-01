Новосибирец продает Mercedes-Benz 1972 года за 250 тысяч рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Житель Новосибирска продает старый Mercedes-Benz 1972 года выпуска. Стоимость автомобиля составляет 250 тысяч рублей. Объявление размещено на одном из популярных интернет-сервисов.
Речь идет о модели W115 в комплектации 2.0D MT 200 D. Автомобиль оснащен двухлитровым дизельным двигателем мощностью 55 лошадиных сил. Коробка передач – механическая, привод – задний.
Машина находится в первом поколении, руль расположен слева. Пробег составляет 400 156 километров. У транспортного средства было три владельца.
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