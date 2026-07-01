Под Новосибирском питьевая вода странно пахнет из-за хлора и водорослей

Чтобы обеззаразить воду, на станции увеличили дозу хлора. Фото: МУП КБУ

Жители Бердска пожаловались на странный запах питьевой воды. Причиной назвали активное размножение сине-зеленых водорослей в Бердском заливе из-за высокой температуры этим летом. Об этом сообщили в пресс-службе МУП КБУ.

Вода там застаивается сильнее, чем в реке или водохранилище, и органики становится больше. Она поступает на насосно-фильтровальную станцию № 1 в поселке Агролес, построенную еще в 60-х годах и дающую четверть городской воды.

Чтобы обеззаразить воду, на станции увеличили дозу хлора. Запах появляется как раз из-за реакции хлора с органическими соединениями. Специалисты проверяют воду несколько раз в сутки, и она полностью соответствует санитарным нормам. Это сезонное явление, которое возникает только в жаркие годы. Полностью решить проблему можно реконструкцией НФС-2, но деньги на нее пока не выделены.

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