Новосибирец получил 8 лет колонии за поджог дома с бывшей и детьми

Довести задуманное до конца мужчина не смог. Фото: прокуратура Новосибирской области

В Купинском районе Новосибирской области осудили мужчину за поджог жилого дома, в котором спали его бывшая сожительница и ее дети. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд установил, что в ночь на 10 сентября 2025 года фигурант, двигаясь из личной неприязни, плеснул бензин на дом в селе Зятьковка и поджег его. В этот момент внутри находились его бывшая партнерша и ее дети, в том числе малолетние.

Довести задуманное до конца мужчина не смог – пожар вовремя заметили и потушили. Кроме того, существовала реальная опасность, что огонь перекинется на соседние постройки.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд с учетом позиции прокурора назначил ему наказание в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также ограничение свободы на один год.

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