Новые законы вступили в силу с 1 июля 2026 в Новосибирске

Теперь в стране появился новый вид страхования жизни. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля 2026 года в России, в том числе Новосибирске, вступили в силу новые законы, которые затронули страхование, защиту детей, сделки с недвижимостью и миграционные пошлины. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Теперь в стране появился новый вид страхования жизни – с объявляемой или расчетной доходностью. В первом случае клиент получает инвестиционный доход, размер которого не привязан к активам. Во втором – к страховой сумме добавляется доход, рассчитанный по формуле из договора, который зависит от доходности конкретного актива.

Усилили и защиту несовершеннолетних от мошенников. Родители или законные представители теперь смогут получать справки по счетам и вкладам, которые открыли дети в возрасте от 14 до 18 лет. Эти изменения сделают финансовые операции подростков более прозрачными.

Банки и микрофинансовые организации получили право запрашивать сведения из всех квалифицированных бюро кредитных историй. Это поможет предотвращать мошенничество – заключение договоров займа без добровольного согласия клиентов.

Сделки с недвижимостью стали безопаснее. При подаче электронных документов на регистрацию прав личность владельца можно подтвердить через Единую биометрическую систему. Для этого документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Сочетание этих двух факторов обеспечит высокий уровень защиты.

Кроме того, существенно выросли пошлины для иностранцев. За оформление российского гражданства теперь берут 50 тысяч рублей вместо 4,2 тысячи – сумма увеличилась в 12 раз. Разрешение на временное проживание подорожало в восемь раз: с 1920 до 15 тысяч рублей. Вид на жительство стал стоить 30 тысяч вместо 6 тысяч, то есть вырос в пять раз.

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