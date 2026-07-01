Пошлины для иностранцев в Новосибирске выросли в 12 раз с 1 июля

Разрешение на временное проживание подорожало в восемь раз. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля в России, в том числе Новосибирске, существенно выросли пошлины для иностранных граждан при оформлении документов. Теперь за получение российского гражданства нужно заплатить 50 тысяч рублей вместо прежних 4,2 тысячи – сумма увеличилась в 12 раз.

Разрешение на временное проживание подорожало в восемь раз: с 1920 до 15 тысяч рублей. Вид на жительство теперь стоит 30 тысяч рублей вместо 6 тысяч, то есть вырос в пять раз.

Также повысилась пошлина за выдачу разрешений на привлечение иностранных работников – теперь она составляет 15 тысяч рублей за каждого специалиста. Эти изменения вступили в силу с первого дня июля.

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