В Новосибирске могут ввести режим повышенной готовности после взрыва газа

До завершения ремонта гражданам предоставят помещения из маневренного фонда. Фото: Надежда РЫЖКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Калининском районе Новосибирска могут ввести режим повышенной готовности из-за взрыва бытового газа в многоквартирном доме на улице Народной, 57. Проект постановления уже опубликован на официальном сайте мэрии.

Документ предусматривает перевод органов управления городского звена территориальной подсистемы Новосибирской области в режим функционирования «повышенная готовность». Эти меры направлены на недопущение дальнейших чрезвычайных ситуаций.

Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства поручили провести комиссионное обследование поврежденного дома. Также ведомство должно рассмотреть вопрос о выделении субсидий жильцам на содержание и ремонт общего имущества. Чиновники будут постоянно контролировать ход восстановительных работ.

До завершения ремонта гражданам, которые остались без жилья, предоставят помещения из маневренного фонда. Кроме того, департаменту по социальной политике поручили оценить возможность оказания дополнительной социальной помощи пострадавшим жильцам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX